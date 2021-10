Podes 2021 em Lisboa e no Porto

O Podes está de volta! Depois de uma estreia de sucesso em 2019 e a versão possível em 2020, que não deixou de representar um crescimento, terceira edição é a mais ambiciosa de sempre. O calendário desta newsletter não me permite partilhar ainda detalhes finais, mas é possível levantar a ponta de alguns véus. A informação será actualizada nos próximos dias e semanas e será sempre partilhada em podes.pt e nas redes sociais do festival.

Sempre a primeira semana de Novembro

É altura de começar a guardar no calendário e na memória; a não ser que alguma força maior (positiva ou negativa) o obrigue, o Podes será sempre na mesma altura. Este ano, significa que faremos a festa entre 2 a 7 de Novembro, com eventos ao vivo e online. Não surpreendentemente, teremos podcasts ao vivo, workshops, painéis e os Prémios Podes, que são para muitos o ponto alto do festival.

Em Lisboa e no Porto!

Os dados sobre podcasts que obtivemos nos prémios confirmam que há mais mundo para lá de Lisboa. Embora ainda não estejamos prontos para um evento multi-cidades, teremos também algumas sessões no Porto, que farão parte integral do programa do festival, em paralelo com as de Lisboa.

Mais podcasts inscritos nos Prémios Podes

Entre 2019 e 2020, o modelo de inscrição dos podcasts nos Prémios foi consideravelmente alterado, passando de um registo orgânico das recomendações do público para um processo que parte dos criadores interessados. Este ano as inscrições cresceram um terço em relação ao ano passado, e acreditamos que assim continuará! As categorias estão a ser avaliadas neste momento, e os nomeados serão anunciados a 2 de Novembro, na sessão de abertura. Quanto ao prémio do público, cuja votação encerrou a 15 de Outubro, voltámos a ter dezenas de milhar de votos, para mais de 500 podcasts diferentes. O cinco mais votados serão apresentados como nomeados também no dia 2, e o vencedor será anunciado na entrega de prémios.

Sai da Bolha

Finalmente, este ano adoptámos um tema informal para o Podes. Numa terceira edição, queremos sair da bolha, olhando para novos formatos, novos espaços e novos modos de trabalhar o tema dos podcasts. Convidamos também os podcasters a sair das duas bolhas e esperamos poder ajudar nessa expansão.

O que se anda a passar

O Podes foi convidado a participar no Paris Podcast Festival como observador, de onde de resto vos escrevo neste momento. Tem sido uma interessante oportunidade para conhecer o panorama francês, e perceber o impacto da presença dor principais actores internacionais num país. Deixo ainda a nota do grande podcast vencedor do festival, Vénus s'épilait-elle la chatte?, que se apresenta como uma desconstrução feminista e inclusiva sobre o património artístico ocidental, e que colheu três prémios, incluindo o prémio do público.

Numa das sessões do Paris Podcast Festival, perguntei a Perguntei ao Michael Mignano, co-fundador da Anchor e agora head of creation platform no Spotify, se planeiam mudar o modo como as contas gratuitas consomem podcasts (introduzindo limitações como acontece com a música) e se algum dia vão obrigar os criadores a escolher entre estar em exclusividade na plataforma ou sair dela. Respondeu claramente que não a ambas as questões, e que a sua estratégia é de tornar a plataforma atractiva, mas não pela força. Cá estaremos para ver, especialmente quando tudo indica que o Spotify será líder daqui a muito pouco tempo.

Portugal continua a surgir recorrentemente como um dos países onde mais se ouve podcasts. Até quando vamos perpetuar a ideia de que não se consome podcasts no nosso país?

