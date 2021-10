Covid-19: contágio aumenta em Espanha. Reino Unido regista máximo de casos desde Janeiro

O Reino Unido e Espanha continuaram esta segunda-feira a registar aumentos de infecções. Os britânicos registaram perto de 50 mil casos nas últimas 24 horas, o registo mais alto desde o início do ano. Já em Espanha, a incidência acumulada subiu pela segunda vez consecutiva, depois de um primeiro aumento na sexta-feira definir a inversão da tendência decrescente que se verificava de forma contínua desde Julho.

O Reino Unido registou 49.156 novos casos de covid-19 esta segunda-feira, o registo mais baixo desde meados de Janeiro. Foram também identificadas 45 mortes, de acordo com os dados oficiais actualizados. Quanto a este indicador, o número é bastante inferior aos que se verificavam no primeiro mês do ano, o pior em termos de mortalidade: o país ultrapassou mais que uma vez os 1500 óbitos diários e acumulou para cima de 30 mil entre 1 e 31 de Janeiro. O máximo diário foi notificado a 20 de Janeiro, com 1820 vítimas mortais em 24 horas, um registo 40 vezes superior ao desta segunda-feira.

No domingo, o Reino Unido tinha registado 57 mortes e 45.140 casos.

Nos últimos sete dias, entre 12 e 18 de Outubro, a média diária foi de 124 mortes e 44.145 casos, o que corresponde a uma subida de 11,4% no número de mortes e de 16,2% no número de infecções relativamente aos sete dias anteriores. Desde o início da pandemia, foram notificados 138.629 óbitos de covid-19.

Já a média diária de hospitalizações foi de 794 entre 6 e 11 de Outubro, uma subida de 6,9% face aos sete dias anteriores. O Reino Unido tem 85,9% da população com mais de 12 anos imunizada com uma primeira dose e 78,9% com a vacinação completa. Nas passadas 24 horas foram administradas 35.102 vacinas no país.

Em Espanha, a incidência acumulada a 14 dias de contágios subiu para 42,5 casos por 100 mil habitantes, segundo a actualização dos dados feita pelas autoridades de saúde. Na sexta-feira subiu para 40,8 casos, o primeiro aumento desde Julho.

O país registou 4492 novos casos de infecções de covid-19 desde sexta-feira, tendo o Ministério da Saúde espanhol também notificado mais 56 mortes atribuídas à doença durante este período de três dias. O número total de casos registados no país desde o início da pandemia é de 4.98.878 e já morreram 87.030 pessoas devido à doença.

Por outro lado, nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 174 pessoas com covid-19 e o número de doentes hospitalizados subiu para 1851 (eram 1835 na sexta-feira), o que corresponde a 1,52% das camas disponíveis. Destes, 444 estão em unidades de cuidados intensivos (443 na sexta-feira), ocupando 4,89% das camas desses serviços.