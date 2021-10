Sucessores de Edgar Cardoso favoritos à execução do projecto da nova ponte sobre o Douro

Um ante-projecto assinado por um consórcio liderado pela empresa Edgar Cardoso Laboratório de Estruturas, com a Arenas & Asociados e a NO Arquitectos, venceu o concurso de ideias para a nova ponte sobre o Douro, que servirá a linha de Metro entre Casa da Música (Porto) e Santo Ovídeo (Gaia). Situada a poucas centenas de metros a montante da ponte da Arrábida, assinada por Edgar Cardoso e património nacional, a futura travessia poderá vir a ser desenhada pelos sucessores do famoso engenheiro de pontes na empresa que o próprio criou, caso estes venham a vencer o concurso de execução, que será lançado dentro de dias.

Terminado este primeiro concurso, esta segunda-feira de manhã foi anunciado que o direito a realizar o projecto, que tinha como condição, entre outras, a integração com a ponte a Arrábida, precisamente, vai ser disputado com dois outros consórcios liderados por firmas portuguesas.

A proposta classificada em segundo lugar é da Coba, com a Pondio Enginieros e a Architecture et Ouvrage d’Art, e a terceira é assinada pela Betar Consultores. Segundo o júri que avaliou as 28 propostas entregues, as três escolhidas respeitam os limites de prazos impostos e admitem que conseguem propor uma obra para menos de 70 milhões de euros: o preço apresentado pelo terceiro é de 69,2 milhões de euros (1004 dias), o segundo aponta para 62,8 milhões (1001 dias) e o vencedor apresenta 50,5 milhões, num prazo de 970 dias.

A obra será executada pelo consórcio vencedor da construção da nova linha Porto-Gaia, cujo projecto de execução já foi entregue à espanhola Ayesa e à portuguesa Quadrante para desenhar a segunda linha de Gaia, ligando a Casa da Música a Santo Ovídio. O concurso para a obra será lançado no final de 2022, de modo a que a linha, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, possa estar concluída no final de 2025.