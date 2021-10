CDU assume pelouro na câmara de Coimbra presidida por José Manuel Silva

Coligação liderada pelo PSD tinha maioria absoluta no executivo mas diálogo com comunistas e verdes pode resolver impasse na Assembleia Municipal.

A CDU, que elegeu um vereador para Câmara Municipal de Coimbra nas eleições autárquicas de Setembro, aceitou um pelouro no executivo liderado por José Manuel Silva. Na tomada de posse que decorreu nesta segunda-feira, na antiga igreja do Convento São Francisco, o novo presidente da autarquia de Coimbra anunciou que, apesar de ter maioria absoluta (tem 6 vereadores em 11 lugares), o comunista Francisco Queirós vai assumir um pelouro.

Esta abertura ao diálogo pode resolver um impasse na Assembleia Municipal (AM), onde a coligação Juntos Somos Coimbra, liderada por José Manuel Silva, tem 21 lugares em 51 possíveis. A CDU elegeu cinco deputados municipais e pode fazer a diferença na hora decidir a liderança deste órgão autárquico. Apesar de ter perdido as eleições, os socialistas alcançaram 22 lugares na AM.

“Não fizemos nenhuma imposição nem negociámos nenhuma contrapartida para propormos pelouros à CDU”, disse José Manuel Silva aos jornalistas, no final da sessão de tomada de posse dos órgãos camarários. O autarca que venceu as eleições, derrotando o socialista Manuel Machado, disse que este é um sinal de que a nova câmara de Coimbra quer “mostrar que não foi feita para governar sozinha”.

Francisco Queirós, que já tinha pastas como a da habitação social e do desenvolvimento social nos anos da presidência do PS, assume agora os pelouros da agricultura, alimentação e hortas urbanas, jardins e espaços verdes, bibliotecas e arquivos e mantém o serviço médico-veterinário. O vereador explicou que a CDU e o Juntos Somos Coimbra mantiveram “diversas conversas” e sublinha que os comunistas mantêm a sua autonomia. “Não há nenhum acordo nem escrito nem oral no sentido de que votaremos sempre a favor disto ou daquilo. Tal como aconteceu sempre” nos últimos dois mandatos em que o PS foi poder em Coimbra, disse aos jornalistas.

