O Panteão que agora também acolhe Aristides de Sousa Mendes

Luís de Camões

1524/1525?-1580

É um dos maiores poetas da língua portuguesa. Terá nascido por volta de 1524/1525. Em Goa, para onde partiu, em 1553, integrado na armada de Fernão Álvares Cabral, escreveu grande parte de Os Lusíadas. Explica o registo histórico do Panteão Nacional que os seus presumíveis restos mortais foram recuperados da Igreja de Santa Ana em Lisboa e levados para o Mosteiro de Belém em 1880, por ocasião da celebração do tricentenário da sua morte, como explica a pequena biografia do poeta no site do Panteão Nacional.



Foi um dos vultos nacionais escolhidos por uma comissão criada em 1965, a Comissão Consultiva para as obras de Santa Engrácia, sob a presidência do historiador Damião Peres. Tal como no caso de Vasco da Gama, D. Nuno Álvares Pereira, Afonso de Albuquerque, Pedro Álvares Cabral e o Infante D. Henrique, optou-se por uma solução memorial apenas evocativa, com base num cenotáfio, sem a presença física dos restos mortais no Panteão Nacional.