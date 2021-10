África marcou presença no Portugal Fashion: “É uma oportunidade fantástica para criar laços”

Anissa Meddeb é da Tunísia e é lá que fabrica todas as peças da sua marca Anissa Aida. Doreen Mashika cresceu na Tanzânia e, depois de quase 20 anos a viver na Suíça, voltou a casa para fundar um projecto de moda que quer empoderar as mulheres. Taibo Bacar é moçambicano e foi o primeiro designer daquele continente a participar na Semana da Moda de Milão. Estes são três dos oito criadores africanos que marcaram presença no Portugal Fashion (PF), entre os dias 12 e 16 de Outubro, na Alfândega do Porto.