As regras orçamentais zombies da área do euro

Klaus Regling, director executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que negociou as regras orçamentais europeias – conhecidas por Pacto de Estabilidade (e Crescimento) – em representação do então ministro das Finanças alemão Theo Waigel (Vítor Gaspar terá representado o ministro das Finanças português nessas negociações), numa entrevista recente à revista Spiegel defendeu que aquelas regras orçamentais devem ser alteradas.