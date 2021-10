Portal Base: contratos podem ficar indisponíveis até meio de Dezembro

Os constrangimentos na consulta de contratos que se verificam há duas semanas no Portal Base podem arrastar-se, pelo menos, até à segunda semana de Dezembro. De acordo com uma comunicação a que o PÚBLICO teve acesso, o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), que gere o Portal Base, deu às entidades adjudicantes três prazos para que sejam retirados todos os dados pessoais que violem o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (RGPD). O último, relativo a ficheiros publicados entre 2013 e 2017, expira no dia 10 de Dezembro.