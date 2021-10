Filipa Martins espreita final do all-around dos Mundiais

A portuguesa Filipa Martins ficou nesta segunda-feira bem colocada para marcar presença na final do concurso all-around dos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão, ao ser quarta na primeira fase da qualificação.

Apuram-se para a final do concurso completo as 24 ginastas com melhor registo no somatório dos quatro aparelhos - paralelas assimétricas, salto, solo e trave -, tendo Filipa Martins alcançado um total de 53,032 pontos, ficando agora a aguardar pelo desfecho do segundo dia, na terça-feira, já com menos atletas em prova.

As paralelas assimétricas voltaram a ser o melhor aparelho da nortenha, que obteve o quinto registo, com 14,133 pontos, enquanto no salto foi 25.ª, na trave 14.ª e no solo 10.ª.

Known for her Uneven Bars, two-time Olympian @FilipaGym ???? came to #Kitakyushu2021 with an All-Around focus. "I want to make the All-Around final – and the Uneven Bars too – but the main goal is the All-Around," she said. Currently 4th AA and 5th on Bars, she may get both wishes. pic.twitter.com/o7Vy8tfj0L — FIG (@gymnastics) October 18, 2021

Filipa Martins apontou que tem dois objectivos, mas um mais proeminente do que o outro. "Quero ir às finais do all-around e das paralelas, mas o objectivo principal é o all-around", apontou, citada pela Federação Internacional de Ginástica.

As outras duas portuguesas presentes nos mundiais já estão afastadas da final do all-around, com Maria Mendes a ocupar o 26.º lugar, com um registo de 47,033 pontos, e Rafaela Ferreira o 37.º, com 43,698.

Os Mundiais de ginástica artística prosseguem nesta terça-feira, com o segundo dia de qualificação feminino e com a entrada em acção dos masculinos, em que Portugal está representado por Bernardo Almeida, José Nogueira e Guilherme Campos.