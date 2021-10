Benfica vai reunir-se esta semana com investidor John Textor

Esta reunião vai ao encontro da vontade de Textor, cuja intenção de dialogar com a direcção do Benfica já dura há alguns meses, ainda no período de Luís Filipe Vieira.

O Benfica anunciou nesta segunda-feira que a nova direcção do clube vai ter uma reunião com o empresário norte-americano John Textor, magnata que tem tentado investir na SAD “encarnada”.

Em comunicado, o Benfica esclarece que “após explícita solicitação pública, e indo ao encontro do que foi anunciado antes do período eleitoral, a direcção do Sport Lisboa e Benfica deliberou receber o Sr. John Textor no Estádio da Luz, esta quinta-feira, com o intuito de ouvir as suas intenções relativamente ao clube”.

Esta reunião vai, portanto, ao encontro da vontade de Textor, cuja intenção de dialogar com a direcção do Benfica já dura há alguns meses, ainda no período de Luís Filipe Vieira.

O plano ficou em “banho-maria" pela turbulência com o anterior presidente e com o período eleitoral, mas Rui Costa já tinha assumido que “há forma de trazer investidores sem perder o domínio na SAD”, apontando que não pode pensar “em não ouvir em potenciais investidores”. Antes disso, Textor já tinha anunciado querer adquirir 25% da SAD do Benfica ao empresário José António dos Santos, maior accionista privado do clube.