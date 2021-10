Amorim e o jogo com o Besiktas: “Vontade de vencer e cabeça fria”

Há pouco menos de dez anos, ainda como jogador do Sp. Braga, Rúben Amorim esteve em Istambul para defrontar o Besiktas, e foi titular num jogo que deu vitória aos bracarenses por 0-1, mas que não chegou para anular a derrota por 2-0 na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Foi com essa memória que o técnico “leonino” foi confrontado nesta segunda-feira por um jornalista turco na antecipação do Besiktas-Sporting desta terça-feira e Amorim não teve dúvidas na resposta: este Sporting que está em Istambul é bem melhor.

“Em relação à diferença, o Sporting é melhor que a equipa do Sp. Braga [na altura]. Tinha-me a mim no meio-campo e o Hugo Viana… Nós temos o Palhinha e o Matheus, o Dani [Bragança] e o Ugarte no meio-campo, claramente somos uma equipa mais forte. O ambiente será idêntico, o Besiktas tem internacionais como tinha na altura, o Manuel Fernandes, tinham grandes jogadores na altura. Desta vez tem o Pjanic, o Batshuayi, o Rosier – que esteve em Alvalade e que encontrou a sua casa aqui -, o Vida. Vale pela equipa, mas é evidente que se deixarmos o Pjanic ou o Batshuayi à vontade vamos ter muitos problemas”, declarou o técnico do Sporting.

Os “leões” estão em Istambul para tentarem, perante o campeão turco, conquistar os primeiros pontos na presente edição da Liga dos Campeões e Amorim quer corrigir os erros das derrotas com Ajax e Borussia Dortmund nos dois primeiros jogos do agrupamento. “É mais um jogo, Precisamos de ter vontade de vencer e cabeça fria. Já temos dois jogos, os jogadores vão mandar-se para o jogo é isso que quero que eles façam. Esta é uma equipa que melhora com as dificuldades e com os bons momentos”, reforçou.

Com zero pontos, tal como o seu adversário desta terça-feira, Amorim espera um jogo em que as duas equipas vão procurar dominar porque é isso que estão habituadas a fazer: “Espero ter muita bola, passamos a vida com a bola, muitas vezes não deixaram. O Besiktas de certeza que dominou muitos jogos, de certeza que será uma luta entre duas equipas que querem muito a bola, queremos continuar compactos e melhorar no aspecto ofensivo. Esperamos um Besiktas a entrar forte, é um clube muito apaixonado, é uma equipa que vai muito com a onda do publico, mas estamos habituados a isso.”

Amorim reconhece a urgência de ambas as equipas em ganhar pontos o mais depressa possível, garantindo ainda que o objectivo principal do Sporting ainda é seguir em frente na Champions: “É um jogo crucial, poucas equipas passaram com três derrotas nos três primeiros jogos. A Liga Europa não entra nas contas agora. É um jogo crucial pelos pontos e pelo conforto da equipa na competição. Acredito que vamos fazer um grande jogo e melhor do que fomos nos outros dois.”

A única dúvida para o encontro desta terça-feira é a disponibilidade de Pedro Porro. O lateral espanhol lesionou-se na passada sexta-feira, frente ao Belenenses, e Amorim não dá a recuperação de Porro como garantida. Já Pedro Gonçalves, que voltou à competição nesse mesmo jogo, está disponível, mas o técnico não deu pistas sobre se vai ser titular: “Está claramente em condições de ser utilizado de início. É um rapaz muito robusto, está pronto para ser opção. Não sei se vai jogar de início ou vai jogar o jogo todo, mas está preparado para isso.”