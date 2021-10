Patrícia Salvação Barreto é a comissária de Portugal na Feira do Livro de Leipzig 2022

Portugal é o país convidado de honra da FIL de Leipzig do próximo ano. Equipa interministerial responsável pela gestão global do projecto vai trabalhar com a comissária, que é directora do Camões — Centro Cultural Português em Berlim.

A directora do Camões — Centro Cultural Português em Berlim, Patrícia Salvação Barreto, é a comissária para a participação de Portugal como convidado de honra na edição de 2022 da Feira do Livro de Leipzig, segundo um despacho publicado em Diário da República.

O diploma, emitido pelos ministérios da Economia, dos Negócios Estrangeiros e da Cultura e datado de 29 de Setembro, indica que Patrícia Salvação Barreto foi escolhida por corresponder ao perfil necessário para o cargo.

A também adida técnica principal para a área cultural na Embaixada de Portugal em Berlim foi escolhida por “aliar o conhecimento da língua e da cultura alemãs e do meio editorial dos dois países à experiência na organização de participações em feiras internacionais do livro, bem como em programação e gestão culturais”.

À comissária caberá desenvolver o conceito da participação de Portugal na FIL (Feira do Livro) de Leipzig do próximo ano e elaborar uma proposta de programação, bem como elaborar um plano de acção, assente no roteiro e calendário definidos no contrato celebrado com a entidade organizadora da FIL.

Patrícia Salvação Barreto terá ainda como função gerir o projecto, nomeadamente no que respeita às tarefas a desenvolver em solo alemão, e será responsável pelo relacionamento e pela comunicação com a entidade alemã organizadora do evento.

Para preparar a participação de Portugal como país convidado de honra da FIL de Leipzig, foi constituída uma equipa interministerial responsável pela gestão global do projecto, que trabalhará em articulação com a comissária. Nesse âmbito, a equipa assegura apoio técnico e administrativo na identificação dos meios necessários à concretização do projecto, nomeadamente em termos de recursos humanos, técnicos e logísticos.

Além disso, está encarregue de prestar assessoria na elaboração do plano de acção, e formulação de propostas de protocolos ou contratos com entidades públicas ou privadas, com vista ao estabelecimento de parcerias, à associação de mecenas e à obtenção de patrocínios. O apoio técnico desta equipa aplica-se ainda à elaboração da proposta de orçamento e repartição dos encargos pelas áreas de governo.

Em 2017, a entidade organizadora da FIL de Leipzig dirigiu um convite a Portugal para participar como País Convidado de Honra na edição de 2021, tendo, em 2018, sido assinada a Declaração de Intenções relativa ao projecto “Portugal, País Convidado de Honra na Feira do Livro de Leipzig 2021”, bem como o contrato com a entidade organizadora.

Em Janeiro deste ano, o evento, que estava marcado para os dias 27 a 30 de Maio, foi adiado para 2022 devido à pandemia de covid-19.