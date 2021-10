Aliar o jejum à restrição calórica será decisivo para viver mais e melhor

Não se trata só de ter cuidado com o que se come, mas também de escolher quando se come. Uma equipa de investigadores concluiu que é necessário um jejum prolongado para se conseguir chegar até aos benefícios metabólicos, moleculares e outros mecanismos capazes de proteger contra o envelhecimento que podem ser garantidos por uma dieta de restrição calórica. Os cientistas publicaram esta segunda-feira na revista Nature Metabolism os resultados de uma série de experiências em ratinhos sujeitos a diferentes tipos de regime alimentar.