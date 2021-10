Três distritos sob aviso amarelo devido à chuva

Três distritos do continente e o grupo oriental dos Açores estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de “precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoadas”, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso está em vigor entre as 5h25 e as 9h deste domingo nos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu e também no grupo oriental dos Açores.

Segundo o IPMA, o grupo central dos Açores encontra-se também com aviso laranja devido à previsão de precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para este domingo períodos de chuva nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura mínima.