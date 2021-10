Covid-19 em Portugal: nove mortes e 465 infecções. Internamentos sobem

Contam-se actualmente 295 doentes hospitalizados, mais dez do que no último balanço. Desses, 61 estão em unidades de cuidados intensivos.

Portugal registou no sábado nove mortes e 465 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 1.079.806 casos de covid-19 e 18.097 óbitos associados à doença.

Depois de cinco dias consecutivos a descer, o número de internamentos subiu e contam-se actualmente 295 doentes hospitalizados, mais dez do que no último balanço. Desses, 61 estão em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais dois do que na actualização anterior.

Das nove mortes, três foram verificadas em Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Alentejo, uma no Norte, uma no Centro e uma no Algarve.

Entre as vítimas mortais contam-se uma mulher com idade entre os 40 e os 49 anos e as restantes tinham todas mais de 70 anos de idade.

Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria das infecções, registando 166 novos casos. Seguem-se o Norte com 114 contaminações, o Centro com 94, o Algarve com 41 e o Alentejo com 26. Na Região Autónoma dos Açores verificaram-se 17 novos casos e sete na Madeira.

Recuperaram da doença 258 pessoas em 24 horas. Desde o início da pandemia Portugal soma 1.031.400 doentes recuperados.

O boletim da DGS dá ainda conta de 30.309 casos activos da doença, mais 198 em relação a sexta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.