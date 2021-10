PS ganhou na repetição das eleições em Cristelo e Pernes

O Partido Socialista foi neste domingo a força mais votada na repetição das eleições para a Assembleia de Freguesia de Cristelo, concelho de Paredes, depois do empate com a coligação PSD/CDS-PP nas autárquicas de 26 de Setembro. O mesmo aconteceu na freguesia de Pernes, concelho de Santarém.

No Cristelo, a lista do PS, liderada por José Rodrigues, teve 602 votos, mais três que o PSD/CDS-PP, assegurando assim a maioria absoluta. Nas eleições de 26 de Outubro tinha-se registado um empate entre as listas da coligação PSD/CDS-PP, do presidente cessante Carlos Franclim, e do Partido Socialista, ambas com 533 votos.

Em Pernes, o PS obteve 399 votos, mais sete que os sociais-democratas (392), e com a CDU na terceira posição com 114 votos. Com estes resultados definitivos, o PS mantém o controlo da assembleia desta freguesia.

A repetição de eleições surgiu na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, conhecida em 8 de Outubro, que revogou a decisão da Assembleia de Apuramento Geral e que tinha validado um voto favorável ao PPD/PSD na freguesia de Pernes, considerando-o nulo e confirmando o empate com o PS nesta freguesia.