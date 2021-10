A Noite Sangrenta. Como há cem anos a República se suicidou

A manhã de 19 de Outubro de 1921 começou com mais uma das insurreições a que Lisboa já estava habituada. Cerca de sete mil homens da Guarda Nacional Republicana tomaram posição na Praça do Marquês, a Rotunda de todas as revoltas, enquanto marinheiros ocupavam o Arsenal, Alcântara e várias embarcações. Desde a noite anterior que pelas ruas circulavam também civis armados. Às sete horas, as forças estacionadas na Rotunda cumpriram o ritual e fizeram troar os canhões, obtendo do Tejo a resposta do couraçado Vasco da Gama. A revolução estava declarada e pelas duas da tarde o presidente do Conselho, o liberal António Granjo, impotente, apresentava a demissão da chefia do Governo. A revolução tinha vencido sem uma gota de sangue.