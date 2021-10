O que deverá trazer o acordo escrito que o BE vai entregar a Costa

O BE já disse que enviará ao Governo um documento que reúne as nove propostas que espera ver no Orçamento do Estado para garantir a sua viabilização, mas não avança quais serão.

Exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), recálculo das pensões de quem se reformou entre 2014 e 2018 ou a valorização das indemnizações por despedimento são alguns dos ​"nove pontos negociais” que poderão constar no documento que Bloco de Esquerda já concordou em enviar ao Governo, com os termos do acordo escrito proposto para que possa garantir a viabilização do Orçamento do Estado (OE) de 2022.