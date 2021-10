Rui Rio queixou-se que directas em 4 de Dezembro seriam coincidentes com eleições legislativas antecipadas se Governo cair caso o Orçamento do Estado para 2022 não passe no Parlamento. Paulo Rangel veio dizer que é uma falácia. Mas, afinal, quais são os calendários e o que prevê a lei?

O líder do PSD, Rui Rio, não queria que as eleições directas para a escolha do futuro líder fossem em a 4 de Dezembro porque isso não seria “prudente” caso haja uma crise política no Governo? Que crise seria essa?