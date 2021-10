Comer, vestir e amar

Comer. Este sábado assinalaram-se dois dias mundiais, o da Alimentação e o do Pão. A jornalista Carla B. Ribeiro falou com o presidente da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), Mário Silva, que defende o regresso às origens, aquelas em que ainda não havia cereais ao pequeno-almoço, mas pão. Vale a pena ler os seus argumentos.

A health coach e ex-jornalista do PÚBLICO Ana Rita Faria constata que a confusão sobre o que são alimentos “bons” e “maus” é cada vez maior e, por isso, enuncia seis razões para comermos de tudo um pouco e termos uma relação saudável com a comida. Por seu lado, o nutricionista Nuno Borges defende a dieta mediterrânica para bem envelhecer.

Vestir. Depois da ModaLisboa, a jornalista Inês Duarte de Freitas rumou ao Porto para cobrir o Portugal Fashion (PF). Em reportagem, logo de manhã, foi com os jovens modelos de autocarro de Lisboa ao Porto para conhecer os seus sonhos. Entre a Alfândega do Porto e os jardins do Palácio de Cristal, os criadores reencontraram-se com a indústria têxtil e os seus clientes para apresentar as suas colecções. Na quarta-feira, destacaram-se os novos talentos. Na quinta-feira, foi a vez dos consagrados Marques'Almeida, entre outros. Na sexta-feira, desfilaram as colecções de Diogo Miranda, Miguel Vieira e o calçado de Luís Onofre. No sábado, o evento fechou com os veteranos Alves/Gonçalves na Alfândega do Porto.

Por entre os desfiles, a Inês Duarte de Freitas ainda teve tempo para conversar com designers africanos que marcaram presença na Invicta graças ao programa Canex (acrónimo de Creative Africa Nexus) — uma parceria entre a Associação Nacional de Jovens Empresários - ANJE, que organiza o PF, e o Afreximback, que pretende promover a indústria têxtil africana em Portugal.

E para quem já se perguntou por que tem Portugal duas semanas da moda — a ModaLisboa e o Portugal Fashion —, a jornalista Bruna Ferreira conversou com as dirigentes dos dois eventos, Eduarda Abbondanza e Mónica Neto, respectivamente, para esclarecer todas as dúvidas.

Amar. Esta foi uma semana de histórias bonitas de amor. Duas chegaram do outro lado do Atlântico pela mão da parceria que o PÚBLICO tem com o The Washington Post. A primeira conta-nos como Royce e Frankie, casados há 77 anos, com dois filhos, quatro netos e vários bisnetos, tiveram, por fim, direito a uma festa e a um álbum de casamento graças ao lar que lhes dá assistência. A segunda é a de Mark e Rachel que se conheceram quando partilharam uma boleia, nem sequer foi amor à primeira vista, mas quatro anos depois estão casados.

Ficamos também a saber que nos Países Baixos, o casamento de pessoas do mesmo sexo inclui os monarcas. Portanto, se a princesa Catherina-Amalia for homossexual poderá reinar e casar à mesma, a questão será sempre a da sucessão. Por falar em realeza, o príncipe William, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, juntou-se ao pai na defesa do clima e aponta o dedo aos multimilionários que deveriam estar mais preocupados com o mundo em que vivem do que com viagens interplanetárias. No fundo, deveriam ser mais solidários.

Solidariedade é amar o próximo. E uma forma de amar é dar. São várias as empresas e marcas que piscam o olho aos consumidores apelando a que comprem os seus produtos para que uma parte dessa venda reverta a favor de causas sociais. Este é o mês rosa, o mês de alerta para a prevenção e tratamento do cancro da mama e a Liga Portuguesa contra o Cancro e o iMM Laço Hub — uma parceria entre a Associação Laço (criada em 2003) e o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) — são os principais beneficiários.

Ainda sobre o cancro da mama, na próxima Conversa Ímpar, na quarta-feira, dia 20, às 14h, vamos conversar com a apresentadora da RFM Joana Cruz, a psicóloga Rita Tavares, a oncologista Gabriela Sousa e o cirurgião plástico Rui Bastos. Os leitores estão convidados a participar através das redes sociais.

A média de idade da menopausa é 51 anos e a Vidas - Associação Portuguesa da Menopausa começou neste sábado uma semana de actividades, sobretudo online, para assinalar esta fase na vida das mulheres. O Dia Mundial da Menopausa assinala-se na próxima terça-feira. A organização é recente, foi formada em Março, mas ambiciosa. Por isso, vai lançar um inquérito que, depois de analisado, poderá servir de base a uma petição para levar à Assembleia da República de maneira a que se legisle a favor das mulheres em menopausa.

Antes de chegarmos à menopausa, passamos pela gravidez, pelo nascimento dos filhos e há uma pergunta que se impõe: O “cérebro de mãe” existe? Ou seja, aquela coisa de nos esquecermos de tudo depois de darmos à luz é mesmo verdade? A ciência responde que sim. A razão é porque a maternidade faz-nos estar concentradas naquele ser que acabou de nascer e tudo passa para um plano secundário — a psicóloga Clementina Almeida escreve sobre a importância do colo e do mimo para o desenvolvimento cerebral do bebé —, mas também há muito cansaço e noites mal dormidas à mistura que contribuem para os esquecimentos!

Quem nos escreve também sobre cansaço e pouco reconhecimento do papel das mães são as autoras das Birras de Mãe. “As mães que estão em casa são trabalhadoras ou vivem à conta dos maridos?”, pergunta Ana Stilwell. A mãe e jornalista Isabel Stilwell recorda uma declaração do ex-ministro centrista Bagão Félix: “Se uma mulher ficar em casa a tomar conta de uma vaca conta para o PIB, mas se ficar com um filho não representa qualquer valor acrescentado.” É preciso mudar alguma coisa.

E termino com a morte. Esta está no nosso caminho e espera-se que nos apanhe tarde. Em que medida podemos contribuir para esse encontro tardio? A investigação mais recente aponta para alterações na dieta, realização de exercício e outro factor que contribui para uma vida saudável é a felicidade conjugal. Em resumo, a receita para bem envelhecer é comer e exercitar com moderação e amar.

E, antes de me despedir, lembrar que a newsletter do Ímpar — a marca de lifestyle do PÚBLICO ou de “estilos de vida” para quem não gosta de estrangeirismos — faz parte de um conjunto que passa a estar disponível apenas para os leitores que estiverem registados. Assim, tudo o que tem de fazer para continuar a ler-nos é subscrever-nos. O registo é gratuito.

Boa semana!

Os artigos mais lidos da semana:

1. “O que fez Tom Cruise à própria cara?” é a pergunta que corre o Twitter

2. Desencardir a roupa está na moda — e funciona?

3. Um cão que escolheu os donos

4. À procura de mais anos saudáveis de vida? Eis o que os mais recentes estudos nos dizem para fazer

5. Príncipe William defende que as “mentes brilhantes” deviam focar-se em salvar o planeta e não em viajar para o espaço

6. Mais meditações e exercícios na app de bem-estar da Fundação José Neves

7. “Consumir pão ao pequeno-almoço deve ser um hábito a recuperar”

8. ​“O mais sustentável é aquilo que pertenceu ao nosso pai e que irá pertencer ao nosso filho”

9. ​E se a princesa Catherina-Amalia for homossexual? Pode reinar à mesma, garante primeiro-ministro holandês

10. O “cérebro de mãe” existe mesmo?