A monarquia espanhola “é uma gangrena que nenhum sistema democrático pode suportar”

Que o Podemos espanhol é um partido republicano que não vê com bons olhos a monarquia não é novidade, mas agora o partido assumiu como projecto para a próxima década acabar com o sistema monárquico espanhol para fundar uma República plurinacional em Espanha. Nas principais conclusões da sua Universidade de Outono, o Podemos assume como objectivo “inalienável” para a próxima década lutar para que o país tenha uma Constituição do “século XXI” que ponha fim ao regime existente até agora.