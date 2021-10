José Maria Neves eleito à primeira volta em Cabo Verde

Com mais de 97% dos votos apurados, o candidato de centro-esquerda foi eleito novo Presidente da República de Cabo Verde.

O candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), José Maria Neves, foi eleito neste domingo como quinto presidente da República de Cabo Verde, sucedendo a Jorge Carlos Fonseca.

Quando faltam apurar 3% das mesas eleitorais, o candidato de centro-esquerda José Maria Neves segue na frente com 51,5% dos votos, reunindo a preferência de mais de 93 mil eleitores.

Nestas eleições a principal dúvida estava entre dois antigos primeiros-ministros: José Maria Neves, do PAICV, e Carlos Veiga, apoiado pelos “ventoinhas" do Movimento para a Democracia (MpD) e pela União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

Foto

Cerca de metade dos eleitores inscritos votou, numas eleições com sete candidatos. Carlos Veiga reuniu 42,6% dos votos e já reconheceu a derrota publicamente num discurso feito ao final da noite na cidade da Praia.

O primeiro-ministro português, António Costa, já utilizou o Twitter para felicitar a vitória do candidato de centro-esquerda, “em mais uma demonstração da estabilidade e força da democracia cabo-verdiana”.

José Maria Neves, de 61 anos, já foi autarca, mas a sua principal experiência política foi o exercício do cargo de primeiro-ministro de Cabo Verde durante mais de 15 anos, entre 2001 e 2016.

As eleições presidenciais foram também marcadas, uma vez mais, pelas polémicas relacionadas com as denúncias de compras de votos.