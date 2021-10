Portugal Fashion encerra com o sonho de Alves/Gonçalves, a praia de Maria Gambina e o rock de Hugo Costa

O evento de moda encerrou com as apresentações de Maria Gambina, Katty Xiomara, (Re)veste, Carolina Sobral, Davii, Hugo Costa , Alexandra Moura, Taibo Bacar e Alves/Gonçalves.

Cinco dias, 35 desfiles e apresentações de quase 50 marcas, organizados por quase 900 profissionais dos bastidores, de produção, designers e staff técnico ─ foi a 49.ª edição do Portugal Fashion (PF), que chegou ao fim neste sábado. A semana da moda da Invicta encerrou com as apresentações de Maria Gambina, Katty Xiomara, (Re)veste, Carolina Sobral, Davii, Hugo Costa, Alexandra Moura, Taibo Bacar e Alves/Gonçalves.