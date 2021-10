Undated, os vinhos tranquilos com vários anos dentro

“Pode ser estranho” para o consumidor final não ver o ano de vindima no rótulo, mas como também é tendência a procura de vinhos diferentes, originais, o estranho tem tudo para se entranhar. No Vinhos & Sabores, que decorreu este fim-de-semana na FIL – Feira Internacional de Lisboa, falámos com alguns produtores que estão a fazer estes undated. Alguns estão a dar os primeiros passos, outros estão agora a apresentar o fruto de alguns anos de experiência nas adegas.