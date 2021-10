João Almeida: “Tenho uma história com o Giro por acabar”

O melhor ciclista português da actualidade falou ao PÚBLICO das opções da equipa no Giro 2021, mas também do desempenho nos Jogos Olímpicos, da escolha da Emirates (garante ter abdicado de dinheiro) e da falta de interesse, nesta fase da carreira, em correr a Volta a Portugal.

