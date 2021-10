Barry Fitzgerald desmonta a ciência por detrás dos super-heróis

Barry Fitzgerald veio a Portugal com uma missão: desmontar a ciência por detrás dos super-heróis. Encontramo-lo no Festival Internacional de Ciência (FIC.a), em Oeiras, atarefado em plena actividade e vestido a rigor para tarefa a que se comprometeu. Com uma t-shirt do Homem de Ferro, o físico irlandês tinha acabado de dar uma sessão sobre os segredos da ciência dos super-heróis a escolas e pouco mais de uma hora depois começaria outra palestra. Pelo meio, ainda teve tempo de explicar ao PÚBLICO o seu trabalho. Para cumprir esta missão com sucesso, treinou bem os seus “super-poderes” na narração de histórias e explicações científicas. Se no final conseguir aproximar mais as pessoas que o ouviram da ciência, já salvou o dia.