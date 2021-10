Aproveitaram a pandemia para diversificar portefólio de vinhos e negócio

Soube bem aos produtores que participaram no primeiro dia do Vinhos & Sabores, evento organizado pelo PÚBLICO e pela Grandes Escolhas, este fim-de-semana, em Lisboa, voltar àquilo que era o seu dia-a-dia, a interagir com clientes e consumidores finais. Alguns aproveitaram o período de pandemia para inovar e mexer nos portefólios com o objectivo de acrescentar valor e reposicionar as suas marcas. É o caso da Abegoaria e da Quinta do Gradil, com quem falámos no evento.