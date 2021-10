Recuperados vão poder tomar uma segunda dose se for preciso viajar

Com mais 612 casos registados em Portugal neste sábado e dez mortes, o dia foi marcado pelo avanço na vacinação das terceiras doses da covid-19 e também nas vacinações da gripe. Para além disso, marcam este sábado:

Os recuperados da covid-19 que só levaram uma dose da vacina podem passar a tomar uma segunda dose para poderem viajar. Em entrevista neste sábado à RTP, a directora-geral da saúde, Graça Freitas, revelou que passa a ser possível até ajustar o prazo entre as duas tomas caso exista uma viagem urgente.

Os resultados de um estudo desenvolvido pela Direcção-Geral da Saúde, em parceria com o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, cujos resultados foram divulgados neste sábado mostram que perto de 37% dos inquiridos admitiram ter mudado os hábitos alimentares durante o primeiro ano da pandemia de covid-19, dos quais 58,2% consideraram ter mudado para melhor e 41,8% para pior. Aumentou o número de refeições em casa e o recurso ao take-away.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 35 processos de contra-ordenação resultantes de uma acção de fiscalização a 128 operadores de instalações desportivas relativa ao incumprimento de regras no âmbito do combate à covid-19. Num comunicado enviado neste sábado, a ASAE refere que a acção decorreu “de norte a sul do país” em ginásios, centros de fitness, academias e health clubs, e teve em conta “os requisitos técnicos e de segurança, de acordo com as regras da Direcção-Geral da Saúde (DGS) no âmbito da doença covid-19 e ainda a verificação do cumprimento das regras de comercialização de suplementos alimentares”.

Segundo o boletim epidemiológicos da DGS divulgado neste sábado, estão internadas 285 pessoas, menos 16 do que na sexta-feira, das quais 59 em cuidados intensivos, mais quatro do que nas últimas 24 horas.

Toma simultânea das vacinas da gripe e da covid-19 arranca na segunda-feira. Dois milhões de pessoas com 65 anos ou mais estão abrangidas por este processo que obriga a que as vacinas tenham de ser dadas em braços diferentes. Quem não queira receber as duas vacinas em simultâneo pode ser vacinado com um intervalo de 14 dias.

Em todos o mundo, foram neste sábado ultrapassados os 240 milhões de contágios de covid-19 registados desde o início da pandemia, segundo a Nniversidade Johns Hopkins. Estados Unidos, Índia e Brasil são os países que têm um maior registo de casos.