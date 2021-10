Covid-19 em Portugal: dez mortes e 612 infecções

Contam-se actualmente 285 doentes hospitalizados, menos 16 do que no último balanço. Desses, 59 estão em unidades de cuidados intensivos.

Portugal registou na sexta-feira dez mortes e 612 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 1.079.341 casos de covid-19 e 18.088 óbitos associados à doença.

O número de doentes internados continua a descer há já cinco dias seguidos. Contam-se actualmente 285 doentes hospitalizados, menos 16 do que no último balanço. Já nas unidades de cuidados intensivos, os internamentos subiram e estão agora internadas 59 pessoas, mais quatro do que no dia anterior.

Três das dez mortes foram reportadas na região Centro do país, outras três no Alentejo, duas no Norte, uma no Algarve e uma na Região Autónoma da Madeira. Todas as vítimas mortais tinham mais de 70 anos de idade.

A maioria das infecções foi verificada em Lisboa e Vale do Tejo, região que somou 240 novos casos. Seguem-se o Norte com 164 infecções, o Centro com 126, o Alentejo com 42 e o Algarve com 26. A Região Autónoma da Madeira reportou 11 novos casos e os Açores mais três.

Recuperaram da doença 703 pessoas em 24 horas. Desde o início da pandemia contam-se 1.031.142 doentes recuperados.

O boletim da DGS dá ainda conta de 30.111 casos activos da doença, menos 101 em relação a quinta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.