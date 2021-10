A noite que impulsionou Paulo Rangel e fragilizou Rui Rio

Líder do PSD ameaçou abandonar a reunião antes da votação do requerimento para adiar as eleições internas. Foi chumbado por expressiva maioria, mostrando que o aparelho se virou contra Rui Rio

A coreografia da noite do conselho nacional do PSD começou à chegada. Paulo Rangel entrou, sorridente, acompanhado por duas figuras que estiveram com Rui Rio em anteriores disputas internas: o líder da distrital do Porto, Alberto Machado, e José Manuel Fernandes, influente na distrital do PSD de Braga. A imagem reflectia a primeira declaração pública de apoio ao eurodeputado que, momentos depois, haveria de anunciar aos conselheiros nacionais a sua candidatura à liderança do partido.