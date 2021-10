Marcelo ouviu esquerda dizer “nim” e direita confirmar não

Numa maratona que durou mais de oito horas, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta sexta-feira todos os partidos com assento parlamentar para conhecer as suas posições em relação à proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue na segunda-feira no Parlamento. Mas depois da longa ronda de audiências, a única certeza veio da direita, que não dá espaço para a viabilização de um “mau orçamento”. Do lado da esquerda, mantém-se tudo em aberto, mas paira a ameaça de um chumbo já na fase de generalidade. Sem a viabilização do orçamento garantida, o cenário de eleições antecipadas foi tema incontornável no Palácio de Belém.