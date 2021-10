Escolas de toureio ficaram de fora da limitação de idades imposta pelo Governo

Segundo a ProToiro existem cinco escolas no país envolvendo cerca de 50 alunos a cada ano e de várias idades. A principal escola do país pertence à câmara socialista de Vila Franca de Xira. PAN critica “vazio legislativo”.

O ensino do toureio, nomeadamente com a utilização de animais vivos, ficou de fora do decreto de lei do Governo que proíbe “o acesso e exercício das actividades de artista tauromáquico e de auxiliar do espectáculo tauromáquico” a menores de 16 anos, anunciado na quinta-feira.