Comunistas avisam Costa que orçamento pode “morrer” na praia

Ainda que todos os orçamentos tenham sido aprovados desde o nascimento do acordo governativo entre o PS e os partidos à esquerda, as relações entre os parceiros da “geringonça” têm vindo a piorar orçamento a orçamento. A mudança de tom começou na segunda legislatura, quando deixou de existir um acordo escrito entre o PS e os parceiros à sua esquerda. Desde então a tensão pré-orçamental não parou de escalar e este sábado voltou a novos máximos. Depois do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, ter dito que mantém a intenção inédita de votar contra o Orçamento do Estado (OE) 2022, José Luís Ferreira, dirigente do PEV (e parceiro de coligação com o PCP), declarou que “com este silêncio do Governo dá ideia de que isto é para morrer”, admitindo que a negociação deste orçamento poderia ser o fim definitivo da “geringonça”. “Acho que há indícios que apontam para esse sentido”, considerou o deputado ecologista.