Como seriam Os Lusíadas ilustrados por mulheres? Esta edição mostra-te

Esta é a primeira edição d’ Os Lusíadas ilustrada por mulheres, com o contributo de dez artistas, uma autora e uma designer . O livro tem dez ilustrações por cada canto da epopeia camoniana. Lançamento está previsto para 21 de Outubro.

Os Lusíadas, obra de Luís Vaz de Camões publicada em 1572, vai ter uma edição repensada por mulheres, lançada no âmbito da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) de 2021. Dez ilustradoras, uma autora e uma designer adaptaram a epopeia camoniana com o objectivo de actualizar a obra. O lançamento do livro está previsto para 21 de Outubro.

Para Tiago Manuel, director artístico da BIG, a obra de Camões é um “texto que também se traduz em imagens, porque o leitor é colocado no centro da acção e imagina os acontecimentos”. O livro, co-produzido pelo município de Guimarães, pela editora Kalandraka e pela Universidade do Minho (UM), é elaborado por uma equipa exclusivamente feminina. Assim, o responsável salienta que esta edição é “uma oportunidade de se ter uma visão diferente sobre a obra”.

Marta Madureira Amanda Baeza Fotogaleria Marta Madureira

O livro conta com dez ilustrações – uma por cada canto do poema épico de Camões –, representações visuais de Carolina Celas, Joana Rego, Joana Estrela, Madalena Matoso, Amanda Baeza, Inês Machado, Mariana Rio, Catarina Gomes, Marta Madureira e Marta Monteiro. As artistas foram escolhidas pelo júri dos prémios da BIG com base numa lista de 30 autoras femininas, pensada por Tiago Manuel.

“Não é uma obra destas mulheres, mas de mulheres”, destaca Tiago Manuel. Margarida Noronha, directora editorial da Kalandraka, também partilha desta opinião: “É uma edição mais simbólica do que comercial, escolhida e feita pelo sexo feminino.”

Foto Capa d' Os Lusíadas Joana Pires

O design foi elaborado por Joana Pires, que fez “a capa, o arranjo gráfico, a paginação e a escolha de temas e fontes”, explica Tiago Manuel. A designer optou por usar um esquema de cores baseado nos tons estereotipados em ambos os sexos (o azul e o rosa), o que, segundo Tiago Manuel, “transforma a obra num grito feminista”.

O texto ficou a cabo de Rita Marnoto, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, conhecedora da obra camoniana. “Não é tanto uma adaptação ao texto, mas antes uma fixação”, comenta Margarida Noronha. Para além do ajuste ao novo acordo ortográfico português e consequente adaptação das tabelas de rima, a professora também fez uma introdução à obra.

Foto Joana Rego

A primeira edição da versão ilustrada d’ Os Lusíadas vai ter 1200 exemplares, com 600 disponíveis no mercado livreiro, pelo preço de 35 euros. Entre os exemplares lançados, 300 vão ser distribuídos pela UM. Já o pelouro da Cultura na Câmara Municipal de Guimarães vai distribuir 200 exemplares pelas escolas do concelho. A 23 de Outubro é inaugurada a exposição das ilustrações na Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães.

Texto editado por Ana Maria Henriques