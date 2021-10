Waterproof: a Austrália numa prancha de surf, desde 1858

Waterproof é um livro de fotografia de surf pouco complexado com a marca da prancha ou a qualidade da máquina fotográfica. Como na verdadeira cultura do surf na Austrália, no retrato que começa em 1858 só importam as boas ondas.

Assinado pelo escritor e fotógrafo John Ogden, com prefácio de Tom Carroll, o livro surfa pelos melhores momentos apanhados por fotógrafos australianos que ajudaram a documentar, alguns deles também em cima de pranchas, “o boom do desporto do século XX até à cena contemporânea”.

A antologia acompanha também o consequente crescimento de número de fotógrafos de surf, que trouxe imagens cada vez mais “sensacionais”, mas também uma cada vez maior “massa de lixo, à medida que as câmaras se incendeiam em disparos de metralhadora para serem editados mais tarde”. “O scroll rápido por imagens, e menos trabalho de arquivo, significa que começa a haver menos fotografias 'icónicas'”, escreve Oggy, como também é conhecido.

Ogden foi correspondente da conhecida revista de surf Tracks, durante os anos 1970, quando poucos tinham a destreza e o equipamento necessários para entrarem na água — ou pelo menos fotografarem quem entrava. Neste livro, o fotógrafo propôs-se a olhar de fora para todos eles.