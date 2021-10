Opinião e publicidade

A questão que aqui se coloca remete para artigos classificados pelo jornal como “opinião”, mas que deixam dúvidas no espírito dos leitores: “Tanto quanto é possível descortinar por quem ‘vê de fora’, há um sem número de variantes daquilo que o PÚBLICO designa por ‘Opinião’. Em primeiro lugar existem os textos de colunistas regulares, bem identificados com uma legenda como ‘escreve diariamente / à quarta-feira / etc.’ Este cenário, tal como com os colunistas ‘pontuais’ (tipicamente associados a temas particulares), representa a opinião seleccionada pelo PÚBLICO, de acordo com critérios editoriais (…) Um aspecto mais grave são artigos classificados como ‘Opinião’ mas que resultam claramente de contextos pouco claros para o leitor.”