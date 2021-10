O corpo e a Terra – Trabalho e transição ecológica

Focados na dominação do capital sobre o trabalho, não prestámos atenção à dominação dos letrados sobre os que sustentam o seu corpo. Escravos e mulheres na Grécia Antiga; criadas e servos na Idade Média; mulheres de limpeza, cuidadoras nos lares, operários agrícolas e estafetas, hoje, ao serviço dos mais instruídos que ganham em média mais do dobro. O desprezo social pelos trabalhadores que atendem às necessidades dos corpos tem como paralelo o desleixo com que se tem tratado o planeta, a Terra, à qual também não prestámos a devida atenção. Ora, em tempos de transição digital e ecológica, é obrigatório centrar a atenção no que verdadeiramente importa.