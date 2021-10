Vulcões: o fogo que cria e destrói

Índice de Explosividade Vulcânica

À semelhança do que acontece com os sismos, também as erupções vulcânicas têm uma escala de medição. Para tal, existe o Índice de Explosividade Vulcânica (IEV), em que são considerados o volume de lava, gás e material expelido, a duração e a altura da coluna de erupção. Mede-se em escala logarítmica (cada magnitude é dez vezes mais poderosa que a anterior) e não tem limite máximo.

A erupção mais destrutiva com um IEV de 7 aconteceu em 1815, na Indonésia. A erupção no Monte Tambora causou terramotos e maremotos e milhares de pessoas morreram. A explosão transformou o próprio topo da montanha: tinha mais de 4300 metros de altura e, ao desabar, passou a ter uma caldeira com 1109 metros de profundidade no topo.