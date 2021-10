Diogo Miranda e Miguel Vieira embelezaram o Palácio de Cristal ao quarto dia de Portugal Fashion

As deusas gregas de Diogo Miranda; as cores de Miguel Vieira; o artesanato de Susana Bettencourt; o streetwear de Estelita Mendonça e David Catalán; a romântica Sophia Kah; as linhas da Pé de Chumbo; e a natureza sustentável de Luís Onofre ─ assim foi o quarto dia de Portugal Fashion, nesta sexta-feira, dia em que se celebrou a luz ao fim do túnel, a esperança do regresso à normalidade, entre o Palácio de Cristal e a Alfândega do Porto.