Colo e mimo ajudam ao desenvolvimento cerebral do bebé

Dar colo ao bebé e dar muito mimo não é de todo negativo, é exactamente o oposto, é uma parte vital no desenvolvimento dos bebés nos primeiros dias de vida, e com impactos de longo prazo na saúde e no seu desenvolvimento.

Os bebés que recebem frequentemente mais colo e mimo das mães durante períodos de stress têm cérebros maiores e mais saudáveis? É verdade, bebés que passam mais tempo com as mães e usufruem de mais carinho, colo e mimos durante períodos de stress, têm cérebros mais desenvolvidos, maiores e mais saudáveis do que os bebés que não se relacionam tão frequentemente com as mães ou com os cuidadores mais próximos.

Portanto, lembre-se de dar muito colo ao seu pequenino, assim irá ajudar o seu cérebro a desenvolver-se melhor.

Um estudo da Universidade de Washington, em St. Louis, EUA, examinou o crescimento da parte do cérebro responsável pela memória e pelo stress — o chamado hipocampo — e descobriu que este órgão era fisicamente maior e mais bem desenvolvido entre as crianças que recebiam consistentemente colo, carinho e respostas às suas solicitações por parte das suas mães (o estudo não examinou o efeito do cuidado paterno), particularmente durante situações de alto stress.

Nenhum pai vai esquecer a primeira vez que pegou no seu bebé ao colo, e uma nova investigação sugere que os primeiros contactos de pele com pele com o bebé aumentam as respostas cerebrais e podem ajudar a compensar outros traumas que os recém-nascidos possam ter experienciado, por exemplo durante o parto.

As manifestações precoces de carinho e colo da parte dos pais ou dos cuidadores da criança têm efeitos duradouros no cérebro dos bebés. Isto significa que a exposição precoce ao mimo (toque, colo, etc.) pode ajudar os bebés a estimularem respostas cerebrais positivas, o que leva ao melhor desenvolvimento cerebral.

Já ouviu algum comentário do género “estás a dar muito mimo ao teu filho”? Isto está totalmente errado. Dar colo aos mais pequeninos é fundamental para o bom desenvolvimento tanto físico como psicológico.

Um toque delicado, especialmente pele com pele, é apenas uma das coisas mais importantes que os pais podem fazer pelos seus bebés!