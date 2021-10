ModaLisboa e Portugal Fashion em cinco pontos: o que aproxima e diferencia os dois eventos de moda portuguesa

Termina neste sábado o Portugal Fashion e com ele as célebres semanas de Outubro dedicadas à moda portuguesa, realizadas em Lisboa e no Porto.

Chegou ao fim o período outonal tão aguardado por criadores, designers e fãs da arte de bem vestir. Este ano a semana da ModaLisboa aconteceu de 7 a 10 de Outubro no Capitólio e na Estufa Fria, em Lisboa, e apenas alguns dias a separaram do início do Portugal Fashion (PF), que decorreu entre 12 e 16, entre o Palácio de Cristal e a Alfândega do Porto.