O contrário de um alimento: a pastelaria metafísica de Fabian Nguyen

Até provar as criações de Fabian Nguyen pensava que a pastelaria era bolos. A partir do momento em que conheci a maneira que ele tinha de trabalhar a fruta - não só como ponto de partida mas como ponto de chegada -, abriu-se-me um mundo novo de prazer, curiosidade e respeito.

As epifanias gastronómicas são raras. Mas acontecem. As duas mais importantes da minha vida foram provocadas pelos meus primeiros encontros com dois mestres: Takashi Yoshitaki e Fabian Nguyen.