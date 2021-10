Hilton Porto Gaia: distinção e conforto a dois passos do Douro

Se houve algo que aprendemos a valorizar nos dois confinamentos a que fomos sujeitos foi a largueza de espaço, qualidade que salta à vista assim que entramos no Hilton Porto Gaia. Áreas amplas e desafogadas, pontuadas por vários elementos decorativos que nos prendem o olhar. Começando, desde logo, pela peça que decora a parede da recepção: um conjunto de aros, de grandes dimensões, que traz à memória as fitas de aço que envolvem os barris de vinho. A peça, tal como outras que haveremos de encontrar por todo o hotel, faz justiça à história do espaço agora ocupado pela unidade de alojamento (uns antigos armazéns de vinho do Porto), recordando-nos que temos o Douro aos nossos pés. Tudo isso com uma boa dose de charme, altamente recomendada a quem procura mais do que uma simples estada.