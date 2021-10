Piazzola, Borges, Gardel e vinho

Agora que Bragança está a um salto de gafanhoto, vou lá com mais frequência, parando sempre no Solar Bragançano, que se tornou para mim ao longo dos últimos vinte anos em mais do que um restaurante. É a casa familiar onde posso resgatar as memórias das comidas de pote e alimentar a amizade, porque é à mesa, e com vinho, que a amizade se alimenta.