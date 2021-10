Keith Mitchell na CJ Cup: apanhem-no se puderem

Depois de ter começado quinta-feira a CJ Cup com uma volta de 62 (-10) que lhe deu o segundo lugar com a desvantagem mínima para Robert Streb, o norte-americano Keith Mitchell acrescentou-lhe esta sexta-feira um 64 (-8) para assumir o comando isolado com nada menos do que cinco shots à melhor sobre a concorrência.

Trata-se da quarta prova da temporada no PGA Tour, dotada com 9,75 milhões de dólares de prize-money e a decorrer no par 72 do The Sumitt Club, em Las Vegas, Nevada. Somando 126 (-18), Mitchell, de 34 anos, 137.º no ranking mundial, bateu por seis pancadas o seu melhor total agregado aos 36 buracos em relação ao par, que era de -12 (no Corales Puntacana Champioship de 2018).

Aquele 62 inaugural igualou a sua volta mais baixa no circuito, inicialmente obtida na segunda volta do Honda Classic de Janeiro 2019. Então, no Champion Course do PGA National, na Flórida, o golfista natural de Chattanooga (Tennessee) acrescentou-lhe 63 no terceiro dia rumo àquela que foi, até hoje, a sua única vitória no PGA Tour. Agora, na CJ Cup, acrescentou-lhe um 64... No primeiro dia, tinha feito 10 birdies, no segundo assinalou 7 birdies, 1 eagle e 1 bogey.

O sul-coreano Seonghyeon Kim (68-63), o australiano Adam Scott (68-63) e os americanos Jordan Spieth (66-65) e Harry Higgs (64-67) partilham o segundo lugar com 131 (-13). Vencedor este ano do Japan PGA Championship, o que lhe valeu entrada na CJ Cup, Kim foi primeiro empatado na primeira fase do Korn Ferry Tour (circuito satélite do PGA Tour), em Orlando, e está entre os oito sul-coreanos que jogarão a segunda fase na próxima semana em Albuquerque, Novo México.

Adam Scott cometeu a proeza de concluir os últimos sete buracos com -8, com 2 eagles (14 e 18) e 4 birdies; Jordan Spieth, 12.º mundial, está a ter uma boa estreia na nova temporada; e Harry Higgs igualou o seu mais baixo resultado aos 36 buracos estando na luta pelo primeiro título no PGA Tour.

Rickie Fowler (66-66) e o inglês (67-65) são sextos com 132 (-12) e no oitavo lugar há um grupo de oito jogadores com 133 (-11), entre os quais se inclui o líder do primeiro dia, Robert Streb (61-72).

“Passei muito tempo nos últimos dias que antecederam este torneio trabalhando duro no meu jogo – e isso está-se a ver”, disse Mitchell, que falhara o cut na última semana no Shriners Hospitals Children, no TPC Summerlin, também em Las Vegas. “Estou muito grato por isso. Apenas mostra que o trabalho árduo compensa, desde que estejamos a fazer as coisas certas.”

Os resultados foram ainda mais baixos do que na volta de abertura, pelo menos para a maioria do field de 78 jogadores: se na quinta-feira a média de resultados foi de 68.9, na sexta foi de 68.2. O canadiano Mackenzie Hughes fez a melhor volta do dia, com 62 (1 eagle e 8 birdies).

O mexicano Abraham Ancer fez o primeiro albatroz da época 2021-22 metendo a bola dentro a 250 jardas (225 metros) de distância, no par 5 do 14, com um ferro 4. Dustin Johnson quase fez outro no par 5 do 3, batendo um segundo shot que deixou a bola a escassos centímetros de bandeira. Johnson, n.º 2 mundial, marcou 66, mas o 74 inaugural hipotecou as suas hipóteses quanto à disputa do título: com 140 (-4), está nos 55.º.

A CJ Cup está a ter transmissão em directo no Eurosport 2, a partir das 22h.

