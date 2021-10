Clermont derrota campeão Lille com quatro portugueses

O campeão francês foi derrotado por 1-0 no terreno do clube que subiu de divisão esta época.

O Clermont, que subiu esta época, venceu neste sábado por 1-0 na recepção ao campeão Lille, com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka a titulares, em jogo da 10.ª jornada da Liga francesa de futebol.

O único golo do encontro, que assinala o regresso do Clermont aos triunfos na liga gaulesa após um jejum de sete jornadas, com quatro empates e três derrotas, foi apontado pelo congolês de origem angolana Vital N’Simba, aos 32 minutos.

O Clermont, atual 11.º classificado com 13 pontos, colocou fim a um ciclo de três vitórias consecutivas do Lille, que continua sem justificar o título alcançado na última temporada e segue no oitavo posto, com 14, a 13 do líder Paris Saint-Germain.