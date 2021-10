Joana Craveiro pergunta o que herdamos hoje das lutas de ontem

Este é um desejo antigo. Há muitos anos que Joana Craveiro vem namorando a ideia de adaptar para o palco A Cidade das Flores, romance que Augusto Abelaira publicou em 1959 e que, na impossibilidade de escrever livremente sobre Portugal, abordava a ascensão do fascismo em Itália. Quando se aventurou, por fim, a levar a fundo esse desejo de trabalhar sobre a narrativa de Abelaira, a directora do Teatro do Vestido foi-se perguntando se o escritor teria estado, de facto, em Florença ou se teria vertido para as páginas do livro impressões recolhidas nalgum minucioso e fidedigno guia de viagens. Mas quando Craveiro, numa visita de reconhecimento dos lugares descritos por Abelaira e de recolha das imagens que “pintam” os cenários de Juventude Inquieta, se sentou de livro na mão na Capela Brancacci, diante do fresco A Expulsão de Adão e Eva do Paraíso, de Masaccio, com os olhos a viajarem entre a pintura e as páginas, concluiu que a descrição detalhada era prova de que o escritor também estivera ali.