Covid-19 em Portugal: 766 novos casos e sete mortes. Incidência sobe e R(t) chega a 1

No total, há 301 doentes hospitalizados em Portugal, menos 20 do que no balanço anterior. Destes, 55 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um.

Portugal registou nesta quinta-feira sete mortes devido à covid-19 e 766 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta sexta-feira.

No total, há ainda 301 doentes hospitalizados em Portugal, menos 20 do que no balanço anterior. Destes, 55 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos um.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com maior número de casos em Portugal (230), seguindo-se a região Norte, com 226. No Centro registaram-se 171 casos, no Algarve 62 e no Alentejo 37. Os Açores contabilizaram 28 novas infecções e a Madeira 12.

No entanto, é na zona Centro, que regista o maior número de mortes (três), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com dois óbitos, assim como o Alentejo. Das mortes registadas, cinco foram mulheres com mais de 80 anos, assim como um homem. Também um homem entre os 70 e os 79 anos morreu com covid-19 esta quinta-feira em Portugal.

Nesta sexta-feira foram anunciadas também mais 624 recuperações, num total de 1.030.439. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.078.729 casos confirmados e 18.078 vítimas mortais.

Incidência e R(t) sobem

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados desta segunda-feira mostram que Portugal está novamente a aproximar-se na zona “laranja” da matriz de risco. O R(t) está a 1 a nível nacional e no continente. Estes valores, na última actualização, estavam em 0,97 a nível nacional e 0,98 no continente.

Já a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes é agora de 84,2 casos de covid-19 a nível nacional e 84,4 no continente. Este indicador aumentou relativamente ao balanço anterior, que dava conta de 83,2 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a nível nacional e no continente.