Rangel anuncia que é candidato à liderança do PSD

Eurodeputado defendeu, no conselho nacional, que o PSD precisa fazer uma “oposição mais firme” mas não precisa que seja aos “berros”.

O eurodeputado Paulo Rangel anunciou que é candidato à liderança do PSD nas eleições marcadas para 4 de Dezembro. O anúncio foi feito, como era esperado, no conselho nacional, e depois de uma maioria ter infligido uma derrota a Rui Rio ao chumbar o adiamento das eleições internas.

Paulo Rangel seria candidato independentemente dos “resultados das votações de hoje”, disse no seu discurso desta noite. Uma maioria de 70 conselheiros nacionais votou contra a proposta de Rui Rio de adiar as directas por causa da ameaça de crise política. O eurodeputado assumiu ser candidato nas próximas eleições internas, dizendo-o “olhos nos olhos” a Rui Rio e com “toda a liberdade e lealdade”, numa referência implícita à acusação de “deslealdade” que lhe foi feita pelo vice-presidente David Justino.

No seu discurso na reunião que decorre à porta fechada, Rangel defendeu que o PSD tem de ser “mais agregador” e constituir um projecto de uma “oposição mais firme, mais dura”.

“Não é aos berros”, disse, numa resposta à estratégia que foi defendida pelo actual líder. “Não podemos ser o partido da espera”, afirmou, condenando a estratégia de ficar “sentado no sofá à espera que o Governo caia”.​

Até agora Rui Rio ainda não revelou se também vai disputar as eleições e tentar um terceiro mandato à frente do partido.