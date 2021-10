PSD vota contra Orçamento e não afasta eleições antecipadas

O presidente do PSD anunciou esta sexta-feira o voto contra o Orçamento do Estado para 2022 e não afasta que o documento seja mesmo “chumbado” no Parlamento, lançando o país para eleições legislativas antecipadas.

“Se me perguntar a minha convicção, digo que é fifty-fifty”, disse Rui Rio aos jornalistas, após reunir com o Presidente da República, na primeira audiência desta tarde com os partidos parlamentares.

Rui Rio começou por criticar a proposta de OE por não ter “uma estratégia de longo prazo”, não “privilegiar o apoio ao tecido produtivo nem ter “nenhuma proposta” para fazer face ao aumento galopante dos combustíveis. Criticou ainda a nova injecção de mil milhões de euros para a TAP: “A TAP é agora o Novo Banco”, lamentou.

Para além das críticas à proposta do OE2022, Rui Rio mostrou-se também muito preocupado com as negociações entre o PS e os partidos à sua esquerda, sobretudo com o PCP, que este ano também está a colocar como condição de viabilização do orçamento a alteração à lei laboral, algo que considera ser “uma coisa bem pesada e relevante”.

Se o PS ceder neste ponto, que Rio sublinha estar fora do OE, a situação política muda de figura: “Já não é um orçamento influenciado pelo PCP, é um Governo com forte influência comunista” em que “já quase só falta ter ministros comunistas”, afirmou.

“A legislação laboral não faz parte do OE”, insistiu Rio: “Se ceder, o PS opta por governar na plenitude com PCP para segurar o Governo e depois, se a economia anda ou não anda, logo se vê”.

Questionado sobre a sua opinião quanto à possibilidade de uma crise política por eventual chumbo do OE, Rio disse não ter “uma convicção profunda” sobre qualquer dos cenários: “Neste momento será 50-50, fifty-fitty, não fico admirado nem se o PS resistir nem se ceder ao PCP”.

“Pode haver uma crise política na decorrência das eleições autárquicas”, conjecturou, considerando que tanto o PS como o PCP e o BE tiveram “um resultado fraco” nas eleições.

Foi para estar preparado para esse cenário que, na noite passada, o líder do PSD propôs o adiamento das eleições internas no partido, uma posição que acabaria vencida em Conselho Nacional, onde as directas foram marcadas para 4 de Dezembro.

Confrontado com essa derrota, Rio insistiu no que dissera horas antes: “Fico muito preocupado que o Conselho Nacional tenha decidido o que decidiu” porque, dessa forma, “o PSD colocou-se numa situação de enorme fragilidade”. “Se os três partidos da esquerda não se entenderem o PSD é apanhado [nessa crise] e não pode responsabilizar ninguém”, acrescentou.

“Não percebi porque é que o partido se arriscou… ou melhor, percebi mas não o digo aqui”, desabafou. A situação interna do PSD foi também abordada na reunião com o Presidente da República, mas Rui Rio não quis adiantar muito mais, nem foi ali que revelou se irá ou não recandidatar-se à liderança do partido.